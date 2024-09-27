प्रियंका चोपड़ा नहीं ऐश्वर्या राय बनने वाली थीं 'दोस्ताना' की देसी गर्ल

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2024

कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म 'दोस्ताना' साल 2008 में रिलीज हुई थी.

फिल्म 'दोस्ताना' में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था.

क्या आप जानते हैं कि फिल्म में प्रियंका की जगह किसी और एक्ट्रेस को चुना गया था?

फिल्म 'दोस्ताना' में ऐश्वर्या राय बच्चन डायरेक्टर की पहली पसंद थीं.

एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने खुद बताया था कि उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था.

हालांकि, ऐश्वर्या ने अभी तक इस फिल्म को मना करने की वजह का खुलासा नहीं किया है.

बता दें, इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अलावा अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम भी नजर आए थे.

फिल्म 'दोस्ताना' से प्रियंका चोपड़ा को देसी गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा.

'दोस्ताना' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी.

