कौन हैं बॉलीवुड की सबसे ज्यादा अमीर हसीना? नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश
Ankita Kumari
| Oct 15, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या रॉय बच्चन की नेटवर्थ 800 करोड़ रुपये है.
एक्ट्रेस काजोल की कुल संपत्ति 235 करोड़ रुपये है.
फिल्म 'जिगरा' फेम आलिया भट्ट की नेटवर्थ 550 करोड़ रुपये है.
हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये है.
टॉप एक्ट्रेस में से एक करीना कपूर की नेटवर्थ 485 करोड़ रुपये है.
वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ की नेटवर्थ 265 करोड़ रुपये है.
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ 255 करोड़ रुपये है.
बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति 250 करोड़ रुपये है.
रानी मुखर्जी की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये है.
