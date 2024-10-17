शूटिंग के दौरान घायल हुए बॉलीवुड के ये 9 बेहतरीन कलाकार

Oct 17, 2024

फिल्‍म 'खाकी' की शूटिंग के दौरान ऐश्‍वर्या राय बच्‍चन को काफी चोट आई थी.

'बाजीराव मस्तानी' फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह घायल हो गए थे.

आलिया भट्ट को फिल्‍म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग के दौरान काफी चोट लग गई थी.

फिल्‍म 'कुली' में फाइट सीन करते समय अमिताभ बच्‍चन बुरी तरह जख्मी हो गए थे.

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग के दौरान जैकलीन फर्नांडिस की आंख में चोट लग गई थी.

फिल्म 'मणिकर्णिका' में एक्शन सीन करते समय कंगना रनौत को नाक पर गहरी चोट आ गई थी.

सुनील दत्‍त के साथ भी फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर कुछ ऐसा ही हुआ था.

एक्ट्रेस राखी सावंत का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

