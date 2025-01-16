ऐश हैं गुल्लू तो गोविंदा हैं चीची, जानें सेलेब्स के क्यूट निकनेम
Garima Singh
| Jan 16, 2025
मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को 'गुल्लू' और ऐश के नाम से भी जानते हैं |
बॉलीवुड की बार्बी डॉल कटरीना को लोग प्यार से कैट भी कहते हैं |
यूपी वाला ठुमका लगाने वाले गोविंद चीची के नाम से भी जाने जाते हैं|
बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को उनके घरवाले प्यार से दीपू कहते हैं |
आप जानकर चौंक जाएंगे कि सब की फेवरेट आलिया भट्ट अपने घरवालों के लिए प्यारी आलू हैं|
फिल्म 'कबीर सिंह' में सबको अपनी एक्टिंग से दंग करने वाले शाहिद कपूर को साशा कहते हैं|
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन को घर में सब पप्पू कहते हैं |
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन को घरवाले डुग्गू कहकर बुलाते हैं।
इंडस्ट्री के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार को उनके करीबी राजू कहकर बुलाते हैं।
