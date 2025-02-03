ऐश्वर्या राय की लाडली आराध्या ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानिए किसकी आई शामत...

कुछ टाइम पहले ही यूट्यूबर ने भी आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी दी थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा था. परिवार का कहना है कि आराध्या बच्चन को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है. Source: Instagram