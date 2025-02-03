ऐश्वर्या राय की लाडली आराध्या ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानिए किसकी आई शामत...
Shivani Duksh
| Feb 03, 2025
ऐश्वर्या राय की लाडली आराध्या ने हाल ही में दिल्ली हार्कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है. आराध्या बच्चन ने अपनी इस याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं.
आराध्या बच्चन ने गूगल के खिलाफ ये पिटिशन दायर की है. आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर गूगल पर गलत जानकारी दी गई थी. जिसके बाद परिवार के लोगों ने ये कदम उठाया है.
आराध्या बच्चन की याचिका मिलते ही कोर्ट ने गूगल के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस केस की अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है.
साल 2023 में कोर्ट ने गूगल को आराध्या बच्चन की खराब सेहत को लेकर गलत जानकारियों को हटाने के लिए कहा था जो कि अब तक हटाई ही नहीं गई है.
कुछ टाइम पहले ही यूट्यूबर ने भी आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी दी थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा था. परिवार का कहना है कि आराध्या बच्चन को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है.
हालांकि लोग ये बात मानने के लिए राजी नहीं होते हैं. कई बार लोग पूछते हैं कि मीडिया के सामने आराध्या बच्चन अजीब तरह की हरकतें क्यों करती हैं.
अब इस याचिका की वजह से आराध्या बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. फैंस को यकीन है कि इस याचिका के बाद आराध्या बच्चन को लेकर फैलाई जा रही गलत खबरें बंद हो जाएंगी.
वहीं परिवार के लोग भी आराध्या बच्चन को मीडिया से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं. ऐश्वर्या राय तो आराध्या बच्चन के साथ साए की तरह साथ चलती हैं.
