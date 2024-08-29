शाहरुख की इन फिल्मों से ऐश्वर्या को दिखाया गया था बाहर का रास्ता?

Aug 29, 2024

मिस वर्ल्ड रह चुकीं ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हैं।

ऐश्वर्या राय ने अपनी एक्टिंग से हर बार दर्शकों का दिल जीता है।

वहीं ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर शाहरुख खान के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है।

फिल्मों में ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया है।

क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन को शाहरुख खान की 5 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था?

‘चलते चलते' फिल्म में ऐश्वर्या राय के जगह रानी मुखर्जी को लिया गया था।

‘कल हो ना हो’ फिल्म से ऐश्वर्या राय को बाहर कर दिया गया था।

इस लिस्ट में फिल्म ‘वीर जारा’ का नाम भी शामिल है।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने दो और फिल्मों का खुलासा नहीं किया था।

