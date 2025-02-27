ब्यूटी विद ब्रेन हैं ऐश्वर्या राय, 1-2 नहीं बल्कि इन 5 भाषाओं में हैं माहिर

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

बॉलीवुड की स्मार्ट और इंटेलिजेंट एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या राय ब्यूटी विद ब्रेन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं बल्कि उनमें दिमाग और टैलेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वह हमेशा ही अपने शानदार जवाबों और बेहतरीन पर्सनालिटी से फैंस का दिल जीत लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से अपना दीवाना बनाने वाली ऐश्वर्या 1-2 नहीं बल्कि 5 भाषाओं में माहिर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अक्सर आप लोगों ने उन्हें इंटरव्यूज में फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए देखा होगा.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद खुलासा किया था कि वह सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि 5 भाषाओं में माहिर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि ऐश्वर्या की पकड़ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पर ही नहीं है, बल्कि वह कई और भाषाएं भी आसानी से बोल सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या का जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में हुआथा, जहां उनकी मातृभाषा टुलु है, जिसे एक्ट्रेस आसानी से बोल सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसके अलावा एक्ट्रेस ने तमिल फिल्मों में काम करने के दौरान तमिल भाषा सीखी थी, जिससे वह इसे भी आसानी से बोल लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं मुंबई में पली-बढ़ी होने के नाते एक्ट्रेस को मराठी भाषा भी अच्छे से आती है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में हिंदी, इंग्लिश, टुलु, तमिल और मराठी इन 5 भाषाओं पर ऐश्वर्या राय की अच्छी पकड़ है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'इंसाफ नहीं, साफ...' सलमान खान की 'सिकंदर' का टीजर हुआ ट्रेंड, इन पंचलाइन्स ने जीता फैंस का दिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.