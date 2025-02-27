ब्यूटी विद ब्रेन हैं ऐश्वर्या राय, 1-2 नहीं बल्कि इन 5 भाषाओं में हैं माहिर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2025
बॉलीवुड की स्मार्ट और इंटेलिजेंट एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या राय ब्यूटी विद ब्रेन हैं.
एक्ट्रेस सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं बल्कि उनमें दिमाग और टैलेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं.
वह हमेशा ही अपने शानदार जवाबों और बेहतरीन पर्सनालिटी से फैंस का दिल जीत लेती हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से अपना दीवाना बनाने वाली ऐश्वर्या 1-2 नहीं बल्कि 5 भाषाओं में माहिर हैं.
अक्सर आप लोगों ने उन्हें इंटरव्यूज में फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए देखा होगा.
लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद खुलासा किया था कि वह सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि 5 भाषाओं में माहिर हैं.
बता दें कि ऐश्वर्या की पकड़ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पर ही नहीं है, बल्कि वह कई और भाषाएं भी आसानी से बोल सकती हैं.
ऐश्वर्या का जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में हुआथा, जहां उनकी मातृभाषा टुलु है, जिसे एक्ट्रेस आसानी से बोल सकती हैं.
इसके अलावा एक्ट्रेस ने तमिल फिल्मों में काम करने के दौरान तमिल भाषा सीखी थी, जिससे वह इसे भी आसानी से बोल लेती हैं.
वहीं मुंबई में पली-बढ़ी होने के नाते एक्ट्रेस को मराठी भाषा भी अच्छे से आती है.
ऐसे में हिंदी, इंग्लिश, टुलु, तमिल और मराठी इन 5 भाषाओं पर ऐश्वर्या राय की अच्छी पकड़ है.
