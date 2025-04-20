अभिषेक बच्चन से नहीं बल्कि इससे हुई थी ऐश्वर्या राय की पहली शादी, बनारस में जाकर किया था...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 20, 2025

आज अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अपनी शादी की 18वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं. आज ही के दिन अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने सात फेरे लिए थे.

क्या आपको पता है कि अभिषेक बच्चन से शादी करने से पहले ऐश्वर्या राय को किसी और के साथ सात फेरे लेने पड़ गए थे.

दरअसल शादी से पहले पंडित ने बताया था कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में कुछ अड़चन आ सकती है.

पंडित के कहने पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का परिवार पूजा करवाने के लिए वाराणसी गया था.

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के परिवार ने वाराणसी के एक शिव मंदिर में पूजा पाठ किया था.

पूजा के दौरा परिवार के लोगों ने अभिषेक बच्चन की बजाय ऐश्वर्या राय की शादी एक पेड़ से करवाई थी ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो.

शादी के बाद ऐश्वर्या राय ने इस बारे में बात की थी। ऐश्वर्या राय ने इस शादी को जमाने के सामने शर्मनाक बता दिया था.

लोग आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि अपना घर बसाने के लिए ऐश्वर्या राय को पेड़ के साथ फेरे लेने पड़े थे.

