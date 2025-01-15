इस चीज को देख डर से कांप जाती थीं आराध्या, मां Aishwarya Rai ने बेटी की कमी का किया खुलासा
Pratibha Gaur
| Jan 15, 2025
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय हमेशा अपनी बेटी आराध्या के साथ रहती हैं.
मां-बेटी के बीच बहुत गहरा प्यार है और दोनों की बॉन्डिंग भी शानदार है.
अब हाल ही में ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या की सबसे बड़ी कमी का खुलासा किया है.
ऐश्वर्या राय ने बताया कि शुरुआत में आराध्या बच्चन पैप्स को देखकर डर जाती थीं.
ऐश्वर्या ने बताया कि बाद में उन्होंने बेटी आराध्या को पैप्स को हैंडल करना सिखाया था.
ऐश्वर्या ने बेटी को बताया कि जब भी पैप्स आपके आगे पीछे हों तो आपको अपनी कार में आकर बैठ जाना चाहिए.
ऐश्वर्या ने कहा कि जब वह इस ग्लैमरस दुनिया में आई थीं, जब ऐसा कुछ नहीं था.
उन्होंने कहा लेकिन अब यह सब काफी नॉर्मल हो गया है.
ऐश्वर्या राय ने कहा कि अब आराध्या के अंदर ये डर खत्म हो चुका है.
