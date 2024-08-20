बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के निकनेम सुन आ जाएगी हंसी
| Aug 20, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का निकनेम आलू है।
परिणीति चोपड़ा का घर का नाम टिशा है, वहीं उन्हें परी कहकर भी बुलाते हैं।
बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को उनका परिवार प्यार से गुल्लू बुलाता है।
एक्ट्रेस सोनम कपूर को अपने घर में जिराफ के नाम से बुलाया जाता है।
प्रियंका चोपड़ा के पेरेंट्स उन्हें मिठू कहकर बुलाते हैं, वहीं उनके करीबी लोग पिग्गी चॉप्स बोलते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का निकनेम नुष्केश्वर है।
वहीं एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का नाम लोलो है।
रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को चापली कहकर बुलाते हैं।
एक्ट्रेस करीना कपूर का निकनेम बेबो है।
