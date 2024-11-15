ऐश्वर्या से लेकर निम्रत तक इन 6 एक्ट्रेस ने लगाई अतरंगी लिपस्टिक, हो गईं ट्रोल

बॉलीवुड की हसीनाओं को आपने कई बार पार्टीज में अतरंगी कपड़ों में देखा होगा.

लेकिन क्या आपने फिल्म इंडस्ट्री की इन एक्ट्रेसेस को कभी अंतरंगी लिपस्टिक में देखा है? अगर नहीं, तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये दिखाएंगे.

मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 में हुए 'कॉन्स फिल्म फेस्टिवल' में लैवेंडर कलर की लिपस्टिक लगाए नजर आई थीं.

सोनम कपूर अपने स्टाइलिश आउटफिट्स के लिए काफी फेमस है. मगर उनकी ये डार्क ब्लैक शेड की लिपस्टिक भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रही थी.

हिना खान एक फोटोशूट में अपनी डस्की स्किन टोन पर पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाए दिखी थीं. जिसे देखकर फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था.

सारा अली खान अक्सर अतरंगी कलर के कपड़े पहने नजर आती हैं. मगर इस बार वो एक ब्लू लिपस्टिक और ब्लैक सनग्लासेज में दिख रही हैं.

उर्वशी रौतेला 2023 'कॉन्स फिल्म फेस्टिवल' में ब्लू इंक लिपस्टिक लगाए दिखी थी. उनके इस लुक को फैंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया था.

निमरत कौर भी अपने स्किन टोन से अलग पीच कलर की लिपस्टिक लगाए हुए दिखी थीं. जिसको देखकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था.

