'जया बच्चन की तरह बनना चाहती हूं', ऐश्वर्या ने सास के लिए कही थी ये बात
Pratibha Gaur
| Aug 16, 2024
ऐश्वर्या राय इन दिनों अभिषेक बच्चन संग अपने तलाक के रूमर्स को लेकर काफी सुर्खियों में हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो ऐश्वर्या की उनकी सास जया और ननद के साथ अनबन है।
इसी कारण ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ अनंत अंबानी की शादी में अकेले पहुंची थीं।
इन सभी रूमर्स के बीच एक समय ऐसा था जब ऐश्वर्या अपनी सास जया की तरह बनना चाहती थीं।
ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह हेमा मालिनी और अपनी सास जया की तरह बनना चाहती हैं।
ऐश्वर्या ने कहा था, 'मुझे जिस तरह के रोल मिल रहे हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूं।'
एक्ट्रेस ने कहा था कि मैं किसी भी रोल के लिए अपने कपड़े नहीं उतारूंगी।
ऐश्वर्या ने कहा था कि जो सम्मान जया और हेमा को उनकी फिल्मों के लिए मिलता है।
वैसे ही सम्मान ऐश्वर्या भी अपनी फिल्मों के लिए पाना चाहती थीं।
