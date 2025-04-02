अजय देवगन नहीं, इस नाम से जाने जाते थे 'सिंघम', बर्थ-डे के खास मौके पर जानिए इसके पीछे की वजह?
Masummba Chaurasia
| Apr 02, 2025
बॉलीवुड के 'सिंघम' अजय देवगन आज (2 अप्रैल) अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं.
अपने दमदार अभिनय और एक्शन से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन का असली नाम कुछ और ही है?
बॉलीवुड में आने से पहले अजय का नाम विशाल वीरू देवगन था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तो नाम बदलने का फैसला किया.
इसकी वजह थी उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही तीन विशाल नाम के अभिनेता मौजूद थे. ऐसे में भीड़ से अलग दिखने के लिए उन्होंने अपना नाम 'अजय' रख लिया था.
फिल्मी दुनिया में भले ही वो अजय देवगन के नाम से मशहूर हैं, लेकिन उनके परिवार और करीबी लोग उन्हें प्यार से 'राजू' बुलाते हैं.
अजय ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में फिल्म 'फूल और कांटे' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'इश्क' , 'हम दिल दे चुके सनम' , 'दृश्यम' , 'गोलमाल' जैसी हिट फिल्में दीं.
अब अजय जल्द ही 'रेड 2' में नजर आएंगे, जो 1 मई को रिलीज होगी. इसके अलावा, उनके पास 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी बड़ी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं.
