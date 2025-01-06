इस एक्टर ने खरीदा था करोड़ों का Private Plane, फिल्म में Stunt कर बने थे रातों रात Superstar
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 06, 2025
बॉलीवुड के इस एक्टर ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से खूब नाम कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हम अपनी इस रिपोर्ट में एक्टर अजय देवगन की बात कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन अपनी डेब्यू फिल्म 'फूल और कांटे' से रातों रात स्टार बन गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'फूल और कांटे' में अजय देवगन के मोटरसाइकिल स्टंट को लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'फूल और कांटे' के बाद अजय देवगन ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते 3 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन ने फिल्म 'जख्म' और 'लीजेंड ऑफ भगत सिंह' के लिए भी नेशनल अवॉर्ड जीता था.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2010 में प्राइवेट प्लेन खरीदकर अजय देवगन पहले ऐसे एक्टर बन गए थे जो प्राइवेट प्लेन के मालिक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन अपने इस प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल अपनी फिल्म के प्रमोशन और वेकेशन के लिए करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Mumtaz से Janhvi Kapoor तक, 1970 से 2025 तक कुछ यूं बदला Actresses के पल्लू का अंदाज
अगली वेब स्टोरी देखें.