'रेड 2' ने दो हफ्तों में छू लिया नया मुकाम, 14वें दिन भी दिखा क्रेज, किया करोड़ों का कारोबार
Sadhna Mishra
| May 14, 2025
अजय देवगन की 'रेड 2' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.
फिल्म ने 14वें दिन भी शानदार कलेक्शन कर सभी को चौंकाया.
01 मई को रिलीज हुई 'रेड 2' 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है.
पहले ही हफ्ते में फिल्म ने 95.75 करोड़ की कमाई से सबका ध्यान खींचा.
वहीं अब 14 वें दिन भी खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 'रेड 2' ने 2.22 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.
राज कुमार गुप्ता के निर्देशन और दमदार स्क्रिप्ट ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया.
वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला की परफॉर्मेंस भी तारीफें बटोर रही है.
