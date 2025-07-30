बेटे के जन्म के बाद अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी की बिगड़ी तबीयत, हाथ में कैनुला देख...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 30, 2025
अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी एक्ट्रेस इशिता दत्ता हाल ही में दूसरी बार मां बनीं हैं, लेकिन इसके बाद एक्ट्रेस बीमारियों से जूझ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इशिता ने बताया कि डिलीवरी के बाद से उनका और बेटे वायु की तबीयत खराब चल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में उन्होंने बेटे के साथ एक इमोशनल फोटो शेयर की जिसमें दोनों के हाथ में कैनुला नजर आया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने पोस्ट के साथ लिखा, 'पिछले एक महीने से मां-बेटे की तबीयत खराब है और इलाज जारी है.'
Source:
Bollywoodlife.com
लोगों ने जब इशिता के तेजी से घटते वजन पर सवाल किया तो उन्होंने इसकी असली वजह बताई.
Source:
Bollywoodlife.com
इशिता ने बताया कि उनका वजन बीमारी की वजह से कम हुआ है, इसे उन्होंने जानबूझकर नहीं किया.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं जब से फैंस ने इशिता के हाथ में कैनुला देखा है, तब से वह उन्हें लेकर काफी चिंतित हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ईशा मालवीय का देसी अंदाज सोशल मीडिया पर छाया, लाल-पीच-गोल्ड लहंगे में दिखीं शाही रानी जैसी!
अगली वेब स्टोरी देखें.