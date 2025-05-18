'रेड 2' ने पकड़ी बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने की जिद! 17वें दिन भी नहीं थमीं कमाई की रफ्तार

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 17, 2025

अजय देवगन की 'रेड 2' 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 19.25 करोड़ रुपए का धमाकेदार कलेक्शन किया था.

पहले हफ्ते में 'रेड 2' ने कुल 95.75 करोड़ रुपए बटोरे थे.

वहीं रिलीज के नौवें दिन 5 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली.

दूसरे हफ्ते में 'रेड 2' ने 40.6 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया.

वहीं अब फिल्म की रिलीज के 17वें दिन की कमाई के आंकड़े जारी किए गए हैं.

17वें दिन फिल्म ने 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ अब तक 'रेड 2' ने 143.35 करोड़ का कोराबार कर लिया है.

