आमिर खान के लिए अजय देवगन ने दांव पर लगाई थी अपनी जान, इस जानवर से की थी लड़ाई
Bollywood Staff
| Jan 16, 2025
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और आमिर खान की दोस्ती के बारे में तो आप जानते ही होंगे.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर खान की जान बचाने के लिए अजय देवगन एक जानवर से लड़ गए थे.
अजय देवगन और आमिर खान ने फिल्म 'इश्क' में एक साथ काम किया था.
फिल्म 'इश्क' में अजय देवगन के साथ एक्ट्रेस काजोल नजर आई थीं.
वहीं आमिर खान के साथ फिल्म में जूही चावला रोमांस करती हुई दिखाई दी थीं.
फिल्म 'इश्क' की शूटिंग के दौरान आमिर खान पर एक चिम्पांजी ने अटैक कर दिया था.
जब आमिर खान पर चिम्पांजी ने अटैक किया था तब वो डर से बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए इधर-उधर भाग रहे थे.
आमिर खान को भागते देखकर अजय देवगन उन्हें बचाने पहुंच गए थे.
अजय देवगन ने अपनी स्किल्स का कमाल दिखाते हुए चलती कार में आमिर खान को खींच लिया और उनकी जान बचा ली थी.
उस घटना के बाद आमिर खान और अजय देवगन एक-दूसरे के काफी गहरे दोस्त बन गए थे.
