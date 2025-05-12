नहीं थम रही 'रेड 2' की तूफानी कमाई, 12वें दिन कलेक्शन से हिला डाला बॉक्स ऑफिस!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 12, 2025

अजय देवगन ने 'रेड 2' से एक बार फिर जबरदस्त वापसी की है. अजय की ये मूवी अब तक की बड़ी हिट बनती जा रही है.

साल की शुरुआत में फ्लॉप हुई 'आज़ाद' के बाद 'रेड 2' ने अजय को फिर से ट्रैक पर ला दिया है.

फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 19.25 करोड़ की कमाई करके शानदार ओपनिंग की थी.

पहले ही हफ्ते में 'रेड 2' ने 95.75 करोड़ का आंकड़ा पार करके हिट का टैग हासिल कर लिया.

नौवें दिन इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली और इसी के साथ ये 'छावा' के बाद 2025 की दूसरी सुपरहिट फिल्म बन गई.

अक्षय कुमार की 'स्काई फोर्स' को पछाड़कर यह जल्द ही टॉप ग्रॉसर बन सकती है.

फिल्म में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सुप्रिया पाठक जैसे मजबूत कलाकार हैं.

