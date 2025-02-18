बिन ब्याहे हुई थीं प्रेग्नेंट हो गई थी बॉलीवुड की ये हसीना, मिट्टी में मिली थी...

बॉलीवुड की एक हसीना ऐसी भी है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस हसीना के बारे में बताने वाले हैं.

यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी की एक्स वाइफ कोंकणा सेन शर्मा की जो कि इंडस्ट्री में कई बड़ी फिल्में दे चुकी हैं.

कोंकणा सेन शर्मा को बॉलीवुड की बिन ब्याही मां माना जाता है. जो कि सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को पाल रही हैं.

माना जाता है कि कोंकणा सेन शर्मा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. जिसके बाद रणवीर शौरी ने कोंकणा सेन शर्मा के साथ शादी कर ली.

आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के 10 साल बाद कोंकणा सेन शर्मा ने तलाक लिया था. 2015 में कोंकणा सेन शर्मा ने अपने पति से अलग होने का फैसला किया था.

रणवीर शौरी और कोंकणा सेन शर्मा दोनों ही अपने बेटे हारून की कस्टडी शेयर करते हैं. ऐसे में उनके बेटे को मां और पिता दोनों का प्यार मिल जाता है.

आपको बता दें कि कोंकणा सेन शर्मा अजय देवगन की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे में नजर आ चुकी हैं जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी.

कोंकणा सेन शर्मा हिंदी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. कोंकणा सेन शर्मा को दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और तीन फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं.

