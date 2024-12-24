280 करोड़ में बनाई गई इस फिल्म ने की सिर्फ 70 करोड़ की कमाई, प्रोड्यूसर को लगा था सदमा

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 24, 2024

बॉलीवुड में इस साल कई फिल्में रिलीज हुई थीं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन प्रोड्यूसर बोनी कपूर की इस फिल्म को इस साल काफी बड़ा झटका लगा है.

Source: Bollywoodlife.com

अजय देवगन स्टारर फिल्म 'मैदान' अप्रैल महीने में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

प्रोड्यूसर बोनी कपूर को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

अजय देवगन की ये फिल्म थिएटर में ऑडियंस को इंप्रेस करने में फेल हो गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'मैदान' इंडियन फुटबॉलर सैयद अब्दुल रहीम की रियल लाइफ पर बेस्ड थी.

Source: Bollywoodlife.com

स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'मैदान' को 250 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन अजय देवगन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस फिल्म के फेल होने पर निराशा जताई है.

Source: Bollywoodlife.com

बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म रिलीज होने से पहले इसको हर जगह से काफी तारीफें मिल रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद सब कुछ उल्टा हुआ और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ना Pushpa 2 और ना ही Baahubali 2, इस फिल्म के बिक थे 25 करोड़ टिकट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.