280 करोड़ में बनाई गई इस फिल्म ने की सिर्फ 70 करोड़ की कमाई, प्रोड्यूसर को लगा था सदमा
Bollywood Staff
| Dec 24, 2024
बॉलीवुड में इस साल कई फिल्में रिलीज हुई थीं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है.
लेकिन प्रोड्यूसर बोनी कपूर की इस फिल्म को इस साल काफी बड़ा झटका लगा है.
अजय देवगन स्टारर फिल्म 'मैदान' अप्रैल महीने में रिलीज हुई थी.
प्रोड्यूसर बोनी कपूर को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई थीं.
अजय देवगन की ये फिल्म थिएटर में ऑडियंस को इंप्रेस करने में फेल हो गई थी.
फिल्म 'मैदान' इंडियन फुटबॉलर सैयद अब्दुल रहीम की रियल लाइफ पर बेस्ड थी.
स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'मैदान' को 250 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था.
लेकिन अजय देवगन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस फिल्म के फेल होने पर निराशा जताई है.
बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म रिलीज होने से पहले इसको हर जगह से काफी तारीफें मिल रही थीं.
लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद सब कुछ उल्टा हुआ और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.
