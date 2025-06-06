एक मिनट के 4.35 करोड़ रुपये लेकर ये स्टार बना भारत का हाईएस्ट पेड एक्टर
Pratibha Gaur
| Jun 06, 2025
बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं.
दरअसल अजय देवगन ने एक मिनट के सीन के लिए 4.35 करोड़ रुपये की फीस ली थी.
यह मूवी एसएस राजामौली की सुपरहिट फिल्म 'आरआरआर' है.
बता दें कि आरआरआर फिल्म में एक्टर अजय देवगन ने कैमियो रोल निभाया था.
मूवी में अजय देवगन राम चरण के पिता बने थे.
बता दें कि 'आरआरआर' फिल्म में अजय देवगन ने 8 मिनट का रोल निभाया था.
और इस किरदार के लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.
एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस मूवी में एक्टर राम चरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे.
इस फिल्म में एक्शन और थ्रिलर को काफी पसंद किया गया था.
