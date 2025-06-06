एक मिनट के 4.35 करोड़ रुपये लेकर ये स्टार बना भारत का हाईएस्ट पेड एक्टर

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 06, 2025

बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल अजय देवगन ने एक मिनट के सीन के लिए 4.35 करोड़ रुपये की फीस ली थी.

Source: Bollywoodlife.com

यह मूवी एसएस राजामौली की सुपरहिट फिल्म 'आरआरआर' है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि आरआरआर फिल्म में एक्टर अजय देवगन ने कैमियो रोल निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

मूवी में अजय देवगन राम चरण के पिता बने थे.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'आरआरआर' फिल्म में अजय देवगन ने 8 मिनट का रोल निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

और इस किरदार के लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.

Source: Bollywoodlife.com

एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस मूवी में एक्टर राम चरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में एक्शन और थ्रिलर को काफी पसंद किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस एक्ट्रेस ने थाईलैंड में दिखाया बोल्ड अंदाज, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.