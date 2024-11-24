Ajay Devgn के ऑनस्क्रीन बेटे ने की इंगेजमेंट, देखें रोमांटिक फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 23, 2024

एक्टर भाविन भानुशाली ने सगाई कर ली है. उन्होंने फैंस संग खुशखबरी शेयर की है.

Source: Bollywoodlife.com

भाविन भानुशाली ने अपने मंगेतर के साथ की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

भाविन भानुशाली अपनी मंगेतर के साथ रोमांटिक पोज देते नजर आए.

Source: Bollywoodlife.com

भाविन भानुशाली ने अपनी मंगेतर पर जमकर प्यार लुटाया है.

Source: Bollywoodlife.com

भाविन भानुशाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

भाविन भानुशाली की सगाई की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

भाविन भानुशाली ने टीवी के साथ ही फिल्मों में भी काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

भाविन भानुशाली ने फिल्म 'दे दे प्यार दे' में अजय देवगन के बेटे का रोल किया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT Crime Thrillers: इन वेब सीरीज को देख दिन में भी लगेगा डर!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.