Ajay Devgn के ऑनस्क्रीन बेटे ने की इंगेजमेंट, देखें रोमांटिक फोटोज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 23, 2024
एक्टर भाविन भानुशाली ने सगाई कर ली है. उन्होंने फैंस संग खुशखबरी शेयर की है.
भाविन भानुशाली ने अपने मंगेतर के साथ की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
भाविन भानुशाली अपनी मंगेतर के साथ रोमांटिक पोज देते नजर आए.
भाविन भानुशाली ने अपनी मंगेतर पर जमकर प्यार लुटाया है.
भाविन भानुशाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
भाविन भानुशाली की सगाई की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं.
भाविन भानुशाली ने टीवी के साथ ही फिल्मों में भी काम किया है.
भाविन भानुशाली ने फिल्म 'दे दे प्यार दे' में अजय देवगन के बेटे का रोल किया था.
