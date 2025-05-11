भारत-पाक तनाव के बीच भी नहीं थम रही 'रेड 2' की कमाई, 10वें दिन किया करोड़ों का कलेक्शन
Sadhna Mishra
| May 10, 2025
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है.
01 मई को रिलीज हुई 'रेड 2' ने पहले ही दिन 19.25 करोड़ का तगड़ा ओपनिंग कलेक्शन किया.
फिल्म के साथ ही संजय दत्त की 'द भूतनी' और दो साउथ फिल्में भी रिलीज हुई थीं, मगर सिनेमाघरों में तो अजय ही छाए रहे.
पहले हफ्ते में ही 'रेड 2' ने 95.75 करोड़ की कमाई कर जबरदस्त पकड़ बना ली.
वहीं 9वें दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 5 करोड़ कमाए और इसी के साथ 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली.
10वें दिन शनिवार को फिल्म की कमाई बढ़कर 5.61 करोड़ पहुंची, जिसके बाद कुल कलेक्शन 106.36 करोड़ हो गया.
50-60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से लगभग दोगुना कमा कर सुपरहिट का दर्जा पा लिया.
