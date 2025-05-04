बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है अजय देवगन की 'रेड 2', तीसरे दिन की कमाई ने उड़ाए होश
Sadhna Mishra
| May 03, 2025
फिल्म 'आजाद' की नाकामी के बाद अजय देवगन ने एक बार फिर 'रेड 2' से बॉक्स ऑफिस पर जोरदार वापसी की है.
'रेड 2' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने लगी है. फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में ठीकठाक कमाई करके उम्मीदें जगा दी हैं.
फिल्म की सस्पेंस से भरी कहानी और अजय का धांसू रोल ऑडियंस को खूब भा रहा है. जो तीसरे दिन की कमाई और सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ से साफ है.
पहले दिन 19.25 करोड़ की ओपनिंग के बाद फिल्म का कलेक्शन तेजी से बढ़ा है.
सिर्फ तीन दिन में फिल्म ने 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो काबिल-ए-तारीफ है.
रितेश देशमुख और वाणी कपूर के किरदारों ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया है.
अगर 'रेड 2' की कमाई की रफ्तार यही रही तो अगले दो दिन में बजट वसूल कर फिल्म सुपरहिट बन जाएगी.
कहानी इनकम टैक्स ऑफिसर और एक माफिया के टकराव पर बेस्ड है, जिसमें जबरदस्त ट्विस्ट हैं.
राज कुमार गुप्ता के निर्देशन और भूषण कुमार के प्रोडक्शन ने फिल्म को मजबूती दी है.
