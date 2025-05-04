बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है अजय देवगन की 'रेड 2', तीसरे दिन की कमाई ने उड़ाए होश

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 03, 2025

फिल्म 'आजाद' की नाकामी के बाद अजय देवगन ने एक बार फिर 'रेड 2' से बॉक्स ऑफिस पर जोरदार वापसी की है.

Source: Bollywoodlife.com

'रेड 2' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने लगी है. फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में ठीकठाक कमाई करके उम्मीदें जगा दी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म की सस्पेंस से भरी कहानी और अजय का धांसू रोल ऑडियंस को खूब भा रहा है. जो तीसरे दिन की कमाई और सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ से साफ है.

Source: Bollywoodlife.com

पहले दिन 19.25 करोड़ की ओपनिंग के बाद फिल्म का कलेक्शन तेजी से बढ़ा है.

Source: Bollywoodlife.com

सिर्फ तीन दिन में फिल्म ने 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो काबिल-ए-तारीफ है.

Source: Bollywoodlife.com

रितेश देशमुख और वाणी कपूर के किरदारों ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर 'रेड 2' की कमाई की रफ्तार यही रही तो अगले दो दिन में बजट वसूल कर फिल्म सुपरहिट बन जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

कहानी इनकम टैक्स ऑफिसर और एक माफिया के टकराव पर बेस्ड है, जिसमें जबरदस्त ट्विस्ट हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राज कुमार गुप्ता के निर्देशन और भूषण कुमार के प्रोडक्शन ने फिल्म को मजबूती दी है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: व्हाइट लहंगे में परी बनी नजर आईं आरती सिंह, स्टाइलिश अंदाज पर फिदा हुए फैंस, बोले- 'प्यारी...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.