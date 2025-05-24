'रेड 2' का दुनियाभर में बज रहा डंका, 200 करोड़ के पार हुई कमाई
Shashikant Mishra
| May 24, 2025
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' को सिनेमाघरों में तीन सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है.
फिल्म 'रेड 2' को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में साफ दिखाई दे रहा है.
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्डवाइड भी जमकर कलेक्शन कर रही है.
फिल्म 'रेड 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर नजर डालें तो अब तक 223.89 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है.
अजय देवगन की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 161.79 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
फिल्म 'रेड 2' में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं.
फिल्म 'रेड 2' के सामने अब बॉक्स ऑफिस पर 'भूल चूक माफ' और 'केसरी वीर' जैसी मूवीज हैं.
