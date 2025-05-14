बॉक्स ऑफिस पर बजा अजय देवगन की रेड 2 का डंका, दूसरे सप्ताह भी जमकर बटोर रही नोट
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 13, 2025
अजय देवगन की 'रेड 2' ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया है.
इसे रिलीज हुई एक हफ्ता दो दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी इसकी कमाई में कुछ खास गिरावट नहीं दिखी.
'रेड 2' ने सिनेमाघरों में रिलीज के 13वें दिन तक 129.36 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर ली है.
अजय देवगन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'द भूतनी', 'जाट' और 'केसरी चैप्टर 2' को पीछे छोड़ चुकी है.
पहले ही दिन 19.25 करोड़ की ओपनिंग लेकर 'रेड 2' ने कमाई में जबरदस्त शुरुआत की थी.
दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई, जो अपने आप में बड़ी बात है.
'द भूतनी' जहां 5 करोड़ भी नहीं छू सकी, वहीं 'रेड 2' ने लगातार ग्रोथ दिखाते हुए दर्शकों का दिल जीता.
अजय देवगन, वाणी कपूर और रितेश देशमुख की ये फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी हिट्स में गिनी जा रही है.
