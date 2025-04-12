भोजपुरी फिल्मों में जलवा दिखा चुके हैं बॉलीवुड के ये सुपरस्टार्स
Apr 12, 2025
फिल्म 'गंगा' और 'गंगोत्री' सहित अन्य मूवीज में अमिताभ बच्चन नजर आए हैं.
मिथुन चक्रवर्ती ने 'सौतेले भाई', 'भोले शंकर' जैसी फिल्मों में काम किया है.
धर्मेंद्र देश 'परदेश', 'इंसाफ की देवी' सहित कई भोजपुरी फिल्मों नजर आए हैं.
शत्रुघ्न सिन्हा ने भोजपुरी फिल्म 'राजा ठाकुर' में अदाकारी दिखाई है.
भोजपुरी फिल्म 'बलिदान' में जैकी श्रॉफ ने एक्टिंग की है.
हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'गंगा' में काम किया है.
अजय देवगन ने भोजपुरी फिल्म 'धरती कहे पुकार के' में काम किया है.
