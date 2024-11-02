अजय देवगन की ये फिल्में पहले दिन की कमाई से लाई थीं सुनामी
Shashikant Mishra
| Nov 02, 2024
फिल्म 'सिंघम अगेन' ने 43.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' ने 32.09 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.
फिल्म 'गोलमाल अगेन' ने बॉक्स ऑफिस पर 30.14 करोड़ रुपये जोड़े थे.
फिल्म 'टोटल धमाल' ने 16.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'दृश्यम 2' ने 15.28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'शैतान' ने 15.21 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर' ने 15.10 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'बादशाहो' ने 12.60 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'बोल बच्चन' ने 12.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'हिम्मतवाला' ने 12.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
