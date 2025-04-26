'पूछ लेते वो बस...' देसी अवतार में अक्षरा सिंह ने ढाया कहर, हर अंदाज पर फिदा हुए चाहने वाले

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 26, 2025

भोजपुरी इंडस्ट्री की धाकड़ और खूबसूरत एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर सोशल मीडिया का पारा हाई करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक्ट्रेस ने अब अपने देसी लुक से फैंस को अपना दीवाना बना लिया है. लेटेस्ट फोटोज इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षरा ने ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन की साड़ी में ट्रेडिशनल अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया.

Source: Bollywoodlife.com

सिल्वर ज्वेलरी और प्यारी मुस्कान के साथ अक्षरा ने अपनी सादगी का जादू बिखेरा.

Source: Bollywoodlife.com

सफेद साड़ी में अक्षरा सिंह का ग्रेस और एलिगेंस फैंस को खूब भा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

पोस्ट के कैप्शन में अक्षरा ने लिखा, 'पूछ लेते तो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा.'

Source: Bollywoodlife.com

अक्षरा सिंह का ये अंदाज फैंस को खूब भा रहा है. कमेंट सेक्शन में वो हार्ट और फायर इमोजी के साथ खूब तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' कहा तो कोई उनकी सादगी का दीवाना बन गया.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पलक तिवारी की सक्सेस के पीछे है सलमान खान का हाथ? इस 'गुरुमंत्र' से चमकी किस्मत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.