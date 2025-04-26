'पूछ लेते वो बस...' देसी अवतार में अक्षरा सिंह ने ढाया कहर, हर अंदाज पर फिदा हुए चाहने वाले
Sadhna Mishra
| Apr 26, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री की धाकड़ और खूबसूरत एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर सोशल मीडिया का पारा हाई करती रहती हैं.
वहीं एक्ट्रेस ने अब अपने देसी लुक से फैंस को अपना दीवाना बना लिया है. लेटेस्ट फोटोज इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं.
अक्षरा ने ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन की साड़ी में ट्रेडिशनल अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया.
सिल्वर ज्वेलरी और प्यारी मुस्कान के साथ अक्षरा ने अपनी सादगी का जादू बिखेरा.
सफेद साड़ी में अक्षरा सिंह का ग्रेस और एलिगेंस फैंस को खूब भा रहा है.
पोस्ट के कैप्शन में अक्षरा ने लिखा, 'पूछ लेते तो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा.'
अक्षरा सिंह का ये अंदाज फैंस को खूब भा रहा है. कमेंट सेक्शन में वो हार्ट और फायर इमोजी के साथ खूब तारीफ कर रहे हैं.
किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' कहा तो कोई उनकी सादगी का दीवाना बन गया.
