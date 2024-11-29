Kashmir की कली बनी Bhojpuri Cinema की ये हसीना, तस्वीरें देखकर छूटे फैंस के पसीने
Shivani Duksh
| Nov 29, 2024
भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर करके सनसनी मचा दी है.
अक्षरा सिंह इन दिनों कश्मीर घूमने पहुंची हुई हैं.
इन तस्वीरों में अक्षरा सिंह कश्मीर के ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं.
अक्षरा सिंह की तस्वीरें देखकर फैंस की रातों की नींद ही उड़ गई है.
हाल ही में अक्षरा सिंह पुष्पा 2 के इवेंट में नजर आई थीं.
इस दौरान अक्षरा सिंह को अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला.
मौका मिलते ही अक्षरा सिंह ने नदी के किनारे जमकर पोज दिए.
अक्षरा सिंह ने अपनी ट्रिप की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
