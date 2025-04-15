अक्षरा सिंह ने बताया क्या है उनकी खूबसूरती का राज, गर्मियों में करती हैं बस ये एक काम

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 15, 2025

अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती हैं.

वहीं अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरती का राज फैंस के साथ शेयर किया.

उन्होंने बताया कि गर्मियों में वह अपनी त्वचा और सेहत का ख्याल कैसे रखती हैं.

एक्ट्रेस एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वह पानी पीते हुए नजर आ रही है.

इस तस्वीर में उन्होंने लिखा, 'तकलीफ में हूं, लेकिन खुश हूं.'

वहीं दूसरी तस्वीर के साथ अक्षरा ने लिखा 'हाइड्रेटेड रहें.'

अक्षरा ने कैप्शन में लिखा, 'पानी की चुस्कियां लेकर चमक बरकरार रखें.'

अक्षरा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

