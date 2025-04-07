अक्षरा सिंह कब करेंगी शादी? एक्ट्रेस ने बताई डेट और हमसफर की खासियत!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 07, 2025
Akshara Singh (22)
एक्ट्रेस अपने फैंस के बीच लाइमलाइट में बने रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. वह अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बनीं रहती हैं.
हालांकि, एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं और फैंस भी जानना चाहते हैं, कि वह कब शादी करेंगी?
इसी बीच एक्ट्रेस ने खुद फैंस को उनके इस सवाल का जवाब दे दिया है. हाल ही में अक्षरा सिंह मनमोहन तिवारी के पॉडकास्ट में पहुंचीं थी.
इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो शादी कब करेंगी? तब अक्षरा जवाब में कहती हैं '30 फरवरी.' हालांकि यह सिर्फ ये मजाक था.
लेकिन बाद में एक्ट्रेस कहती हैं कि, 'मैं किसी भी लल्लू-पंज्जू से थोड़े ना शादी कर लूंगी. अच्छा चाहिए, जो हाथ में हाथ मिलाकर चले.'
वह आगे कहती हैं कि, 'जो मेरे मिजाज वाला हो, मुझे समझने वाला हो और गोलगप्पे खिलाने वाला हो. और मुझे छोटी-छोटी खुशिया देने वाला हो बस.'
हालांकि, अक्षरा सिंह के फैंस को उनकी शादी का इंतजार तो काफी समय से हैं. अब तो देखो एक्ट्रेस उन्हें और कितना इंतजार करवाती हैं.
