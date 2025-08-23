खुली जुल्फें, कातिल निगाहें और... सादगी में भी कहर ढा गईं अक्षरा सिंह, मुस्कान देख...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर्दे पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर फैंस एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह ग्रीन साड़ी में कहर ढाती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों में अक्षरा खुले बालों में सफेद फूल सजाकर अपने देसी लुक और अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं उनकी प्यारी मुस्कान ने उनके ट्रेडिशनल लुक पर चार चांद लगा दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षरा सिंह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, 30 अगस्त को अक्षरा का नया गाना रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Palak Tiwari का बोल्ड अंदाज! हैट और डीपनेक लुक से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.