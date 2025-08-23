खुली जुल्फें, कातिल निगाहें और... सादगी में भी कहर ढा गईं अक्षरा सिंह, मुस्कान देख...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर्दे पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर फैंस एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ती हैं.
इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह ग्रीन साड़ी में कहर ढाती नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में अक्षरा खुले बालों में सफेद फूल सजाकर अपने देसी लुक और अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं.
वहीं उनकी प्यारी मुस्कान ने उनके ट्रेडिशनल लुक पर चार चांद लगा दिए हैं.
अक्षरा सिंह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बता दें कि, 30 अगस्त को अक्षरा का नया गाना रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं.
Thanks For Reading!
