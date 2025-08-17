क्या है अक्षरा सिंह का 'बेबाक सच'? लहंगे में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, कैप्शन में कही ये बात

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 17, 2025

भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

एक्ट्रेस ने अब अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है.

दरअसल, इन तस्वीरों में एक्ट्रेस कलरफुल लहंगे में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रही हैं.

इस फोटोशूट में अक्षरा ने कई दिलकश पोज दिए, जिन्हें देख फैंस दीवाने हो गए.

वहीं इसके कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं, स्वयं और मैं कौन हूं' उन्होंने आगे लिखा, 'इसका बेबाक सच.'

फैंस को अक्षरा सिंह का ये लुक और कैप्शन खूब पसंद आ रहा है और कमेंट में वह जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.

