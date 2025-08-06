'हाय मैं मर...' अक्षरा सिंह ने साड़ी में दिखाया कातिलाना हुस्न, स्टाइल देख फैंस हुए बेकाबू
Sadhna Mishra
| Aug 06, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से अपनी पोस्ट से इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.
एक्ट्रेस ने अब पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह स्टाइलिश अंदाज में जलवा बिखेर रही हैं.
एक्ट्रेस ने खुले आसमान और हरियाली के बीच ये वीडियो शूट कराया है, जिससे तस्वीरें और भी खूबसूरत लग रही हैं.
अक्षरा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हाय मैं मर ही जाऊं' जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
एक्ट्रेस का ये देसी लुक, स्माइल और कॉन्फिडेंस देखकर फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
अक्षरा सिंह के इस अंदाज पर फैंस फिदा हो गए हैं.
