गुलाबी साड़ी में अक्षरा सिंह की अदाएं देख पिघले फैंस, नोट पढ़कर घूम जाएगा दिमाग!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 18, 2025
अक्षरा सिंह अपने हर लुक से फैंस को मदहोश करती रहती हैं.
इसी बीच भोजपुरी क्वीन ने पिंक साड़ी में ऐसी अदाएं दिखाई कि फैंस भी पिघल गए.
उन्होंने इंस्टाग्राम कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह शानदार पोज देती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'आज बस थोड़ी ज्यादा खराब लग रही हूं, इतनी की नजर ही नहीं हट रही लोगों की.'
उनका यह सादगी भरा अदांज फैंस को खूब भा रहा है, लेकिन कैप्शन ने लोगों का दिमाग घुमा दिया है.
अक्षरा ने फिल्म 'सत्यमेव जयते' से रवि किशन के साथ एक्टिंग की शुरुआत की थी और तभी से वो दर्शकों की फेवरेट बन गईं.
