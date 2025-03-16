भोजपुरी की ये एक्ट्रेसेस हैं करोड़ों रुपये की मालकिन, जानें नेटवर्थ
Shashikant Mishra
| Mar 16, 2025
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भोजपुरी की एक्ट्रेसेस काफी पॉपुलर हैं. ये एक्ट्रेसेस करोड़ों रुपये की मालकिन हैं.
आम्रपाली दुबे 30 करोड़ की मालकिन हैं. वह फिल्मों के लिए 10-15 लाख रुपये फीस लेती हैं.
अक्षरा सिंह की नेटवर्थ 50-55 करोड़ रुपये है. वह एक फिल्म के लिए 15-20 लाख रुपये लेती हैं.
रानी चटर्जी के पास 37 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है. वह 20-25 लाख रुपये फिल्मों की फीस चार्ज करती हैं.
काजल राघवानी की संपत्ति 14 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 8-10 लाख रुपये लेती है.
मोनालिसा की नेटवर्थ 35 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 15-20 लाख रुपये लेती हैं.
अंजना सिंह 25 करोड़ रुपये की मालकिन हैं. वह एक फिल्म के लिए 15-20 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
Next: भोजपुरी एक्ट्रेसेस संग अपने रिश्तों को लेकर अक्षरा सिंह का खुलासा, इस एक्ट्रेस को माना था...
