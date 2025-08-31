'आप नहीं तो मैं कुछ नहीं...' बर्थडे पर भावुक हुईं अक्षरा सिंह, पोस्ट में लिखी दिल की बात

अक्षरा सिंह इन फोटोज में व्हाइट साड़ी में लाल रंग का चोला ओढ़े नजर आ रही हैं. खुले बालों और नो मेकअप लुक में वह बेहद सुंदर दिख रही हैं. Source: Bollywoodlife.com