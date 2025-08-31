'आप नहीं तो मैं कुछ नहीं...' बर्थडे पर भावुक हुईं अक्षरा सिंह, पोस्ट में लिखी दिल की बात

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2025

भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडी बॉस कही जाने वाली अक्षरा सिंह ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ये फोटोज उनके 34वें जन्मदिन के खास मौके की है, जिसकी शुरुआत उन्होंने भगवान शिवजी के आशीर्वाद से की.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पारंपरिक अंदाज नजर आ रही हैं. उनका यह लुक बेहद सादगी भरा है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षरा सिंह इन फोटोज में व्हाइट साड़ी में लाल रंग का चोला ओढ़े नजर आ रही हैं. खुले बालों और नो मेकअप लुक में वह बेहद सुंदर दिख रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन सफल रहा महादेव के स्पर्श से...'

Source: Bollywoodlife.com

'बहुत-बहुत आभार आप सबका जिन्होंने अपना समय निकाल के मुझे याद किया और अपना प्यार दिया.'

Source: Bollywoodlife.com

अक्षरा ने आगे लिखा, 'आप नहीं तो मैं कुछ नहीं.' एक्ट्रेस का ये पोस्ट फैंस को भी खूब भा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मोनालिसा के अंदाज पर लट्टू हुए फैंस, फोटोज देख बोले- 'इंडिया की...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.