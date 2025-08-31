'आप नहीं तो मैं कुछ नहीं...' बर्थडे पर भावुक हुईं अक्षरा सिंह, पोस्ट में लिखी दिल की बात
Sadhna Mishra
| Aug 31, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडी बॉस कही जाने वाली अक्षरा सिंह ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
ये फोटोज उनके 34वें जन्मदिन के खास मौके की है, जिसकी शुरुआत उन्होंने भगवान शिवजी के आशीर्वाद से की.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पारंपरिक अंदाज नजर आ रही हैं. उनका यह लुक बेहद सादगी भरा है.
अक्षरा सिंह इन फोटोज में व्हाइट साड़ी में लाल रंग का चोला ओढ़े नजर आ रही हैं. खुले बालों और नो मेकअप लुक में वह बेहद सुंदर दिख रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन सफल रहा महादेव के स्पर्श से...'
'बहुत-बहुत आभार आप सबका जिन्होंने अपना समय निकाल के मुझे याद किया और अपना प्यार दिया.'
अक्षरा ने आगे लिखा, 'आप नहीं तो मैं कुछ नहीं.' एक्ट्रेस का ये पोस्ट फैंस को भी खूब भा रहा है.
