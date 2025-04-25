अक्षय कुमार ने बीते 3 साल में दी 11 फ्लॉप मूवीज, सिर्फ 1 फिल्म हुई हिट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 25, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' सिनेमाघरों में लगी है. इस फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है.
अक्षय कुमार की फिल्में बीते 3 साल से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं.
अक्षय कुमार की साल 2022 में 4 फिल्में रिलीज हुईं और सभी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गईं.
साल 2023 में अक्षय कुमार की 3 फिल्में रिलीज हुईं और 1 फिल्म हिट साबित हुई.
अक्षय कुमार की साल 2024 में 3 मूवीज रिलीज हुईं और सभी फ्लॉप हो गईं.
साल 2025 में अक्षय कुमार की 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं.
इस तरह से अक्षय कुमार की फिल्मों के लिए सिनेमाघरों में दर्शक नहीं पहुंच रहे हैं.
