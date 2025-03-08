18 साल पहले आई अक्षय कुमार की इस फिल्म को ऐश्वर्या राय ने मारी थी लात, सालों बाद अब...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 08, 2025
इन दिनों पुरानी फिल्मों की रिलीज का ट्रेंड काफी तेजी से चल रहा है. एक के बाद एक मूवीज रिलीज की जा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार की भी एक फिल्म शामिल हो गई है. जिसे ऐश्वर्या राय ने ठुकरा दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, 18 साल पहले 2007 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की 'नमस्ते लंदन' आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दर्शकों को खूब भाई थी. अक्षय-कैटरीना की जोड़ी ने स्क्रीन पर कमाल कर दिखाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन कैटरीना इस फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थीं. मेकर्स पहले ऐश्वर्या राय को लेना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय खुद ऐश्वर्या के पास स्क्रिप्ट लेकर गए थे. जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने एक पुराने इंटरव्यू में किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि उस समय वह दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थीं, इसलिए मना कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
फिर कैटरीना को लिया गया और वो फिल्म से स्टार बन गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब 11 मार्च 2025 को फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है. फैंस एक बार फिर हंसी-रोमांस का मजा लेने को तैयार हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: होली पर दिखना है डिफरेंट? ट्राई करें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह व्हाइट साड़ी लुक, सब हो...
अगली वेब स्टोरी देखें.