Republic Day 2025: आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं अक्षय कुमार समेत ये सितारे
Shashikant Mishra
| Jan 26, 2025
अनुष्का शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर सेवाएं दे चुके हैं.
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के पिता दुर्गानंद जिंटा ने इंडियन आर्मी में काम किया है.
सुष्मिता सेन के पिता शुबीर शेन इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर पोस्ट से रिटायर हुए हैं.
पूर्व मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस लारा दत्ता रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर एलके दत्ता की बेटी हैं.
अक्षय कुमार ने तमाम देशभक्ति फिल्मों में काम किया है. उनके पिता हरिओम भाटिया इंडियन आर्मी में थे.
नेहा धूपिया के पिता प्रदीप सिंह धूपिया इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
निमरत कौर के पिता भूपेंद्र सिंह इंडियन आर्मी में बतौर इंजीनियर काम कर चुके हैं.
प्रियंका चोपड़ा के पिता अशोक चोपड़ा इंडियन आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे.
