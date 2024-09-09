अक्षय कुमार से इस शर्त पर की थी ट्विंकल ने शादी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2024
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' उर्फ अक्षय कुमार आज अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना एक मैगजीन शूट के दौरान मिले थे।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को देखते ही अपना दिल हार बैठे थे।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय और ट्विंकल पहले दोस्त बने थे। फिर धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अक्षय कुमार से शादी करने के लिए ट्विंकल खन्ना ने एक शर्त रखी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
ट्विंकल ने अक्षय से कहा था कि अगर उनकी फिल्म 'मेला' हिट हुई तो वो उनसे शादी नहीं करेंगी।
Source:
Bollywoodlife.com
ट्विंकल की फिल्म 'मेला' फ्लॉप रही थी। इसके बाद अक्षय और ट्विंकल ने 2001 में शादी कर ली।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, अक्षय और ट्विंकल के 2 बच्चें हैं जिनका नाम आरव और नितारा है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बप्पा के विसर्जन के लिए बेस्ट हैं ये 7 गाने
अगली वेब स्टोरी देखें.