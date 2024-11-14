अक्षय कुमार के महल जैसे घर की 10 तस्वीरें
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 14, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का घर दिखाने वाले हैं.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के घर की कीमत 80 करोड़ रुपए है.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का घर मुंबई के जूहू में बना हुआ है.
ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताबें रखने के लिए एक अलग स्पेस घर में दिया है.
ट्विंकल खन्ना ने अपने घर में इंपोर्टेड पेंटिंग्स लगाई हुई हैं जिनको देखकर लोग चौंक जाते हैं.
अक्षय कुमार के इस घर को ट्विंकल खन्ना ने डिजाइन किया है.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपने घर के आसपास काफी पेड़ लगाए हुए हैं.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के घर के टेरेस पर बैठने का अच्छा इंतजाम है.
अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ट्विंकल खन्ना ने हल्के रंगों का इस्तेमाल किया है.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपने घर में दुनियाभर से सामान लाकर मंगवाया है.
