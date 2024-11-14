अक्षय कुमार के महल जैसे घर की 10 तस्वीरें

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का घर दिखाने वाले हैं.

Source: Instagram

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के घर की कीमत 80 करोड़ रुपए है.

Source: Instagram

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का घर मुंबई के जूहू में बना हुआ है.

Source: Instagram

ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताबें रखने के लिए एक अलग स्पेस घर में दिया है.

Source: Instagram

ट्विंकल खन्ना ने अपने घर में इंपोर्टेड पेंटिंग्स लगाई हुई हैं जिनको देखकर लोग चौंक जाते हैं.

Source: Instagram

अक्षय कुमार के इस घर को ट्विंकल खन्ना ने डिजाइन किया है.

Source: Instagram

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपने घर के आसपास काफी पेड़ लगाए हुए हैं.

Source: Instagram

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के घर के टेरेस पर बैठने का अच्छा इंतजाम है.

Source: Instagram

अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ट्विंकल खन्ना ने हल्के रंगों का इस्तेमाल किया है.

Source: Instagram

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपने घर में दुनियाभर से सामान लाकर मंगवाया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: हेल्दी दिखने वाले इन सेलेब्स को है डायबिटीज की बीमारी, आखिरी नाम है चौकाने वाला

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.