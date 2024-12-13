Akshay Kumar की वजह से Bollywood की इस Actress को मिला सच्चा प्यार, जानिए कौन है वो?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 13, 2024

अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के अच्छे दोस्त हैं. उनके अच्छे व्यवहार को सभी काफी पसंद करते हैं.

लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षय कुमार अपनी एक एक्ट्रेस फ्रेंड के लिए मैचमेकर बन गए थे.

अक्षय कुमार फिल्म 'हाउसफुल 2' में एक्ट्रेस असिन और जैकलीन फर्नांडीस के साथ नजर आए थे.

इस फिल्म से अक्षय कुमार की दोस्ती असिन से काफी अच्छी हो गई थी.

अक्षय कुमार ने असिन को सच्चे प्यार से मिलवाने के लिए मैचमेकर की भूमिका निभाई थी.

दरअसल, अक्षय कुमार ने असिन को माइक्रोमैक्स फाउंडर राहुल शर्मा से मिलवाया था.

अक्षय कुमार ने राहुल शर्मा के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्हें और असिन को मिलवाएंगे.

अक्षय कुमार ने जब राहुल और असिन को मिलवाया तब उन्होंने अपनी एक्ट्रेस दोस्त की जमकर तारीफें की थीं.

अक्षय कुमार ने राहुल शर्मा से कहा असिन बहुत ही सिंपल और अच्छी लड़की है और वो एक अच्छे परिवार से है.

अक्षय ने एक गेम के दौरान राहुल और असिन को एक अलमीरा में बंद कर दिया था. जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है.

राहुल और असिन की लव स्टोरी यहां से शुरू हो गई थी जिसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी.

