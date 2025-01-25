Akshay Kumar की ये एक्ट्रेस बनने वाली है मां, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Shashikant Mishra
| Jan 25, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस एमी जैक्सन मां बनने वाली हैं. वह अपने प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं.
एमी जैक्सन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें करती रहती हैं.
एमी जैक्सन ने एक बार फिर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए मिरर सेल्फी ले रही हैं.
एमी जैक्सन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस कमेंट कर रहे हैं.
एमी जैक्सन ने पिछले साल 2024 में हॉलीवुड एक्टर एड वेस्टविक के साथ शादी की थी. इसके दो महीने बाद ही प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी.
एमी जैक्सन और एड वेस्टविक ने शादी से पहले दो साल तक डेट किया था. दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं.
एमी जैक्सन दूसरी बार मां बनने वाली हैं. इससे पहले वह उनका एक बेटा है. ये बेटा उनका और एक्स बॉयफ्रेंड का है.
एमी जैक्सन ने '2.0', 'सिंह इंज ब्लिंग', 'फ्रीकी अली' जैसी इंडियन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
