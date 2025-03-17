'अंदाज 2' को लेकर आया बड़ा अपडेट, सलमान खान से जुड़ा...
Shivani Duksh
| Mar 17, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म अंदाज का सीक्वल जल्द ही दस्तक देने वाला है. इसी बीच अंदाज 2 के ट्रेलर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
खबर है कि ईद के मौके पर अंदाज 2 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है. मेकर्स ने अंदाज 2 का ट्रेलर रिलीज करने की पूरी तैयारी कर ली है.
खबरों की मानें तो अंदाज 2 का ट्रेलर सलमान खान की फिल्म सिकंदर के साथ अटैच किया जाएगा.
सिकंदर के खत्म होते ही लोग अंदाज 2 का ट्रेलर देख पाएंगे. इस खबर ने फैंस को खुश कर दिया है.
हाल ही में अंदाज 2 के प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने कास्ट के बारे में बात की है.
हालांकि इस बार अंदाज 2 में पुरानी कास्ट नजर नहीं आएगी. फिल्म से अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ का पत्ता साफ हो चुका है.
फिल्म में आयुष कुमार और अकाइशा लीड रोल में नजर आने वाले हैं. वहीं नताशा फर्नांडिज भी फिल्म का अहम हिस्सा बनने वाली हैं.
सुनील दर्शन ने दावा किया है कि पुरानी कास्ट की तरह इस बार भी वो नए चेहरे को पर्दे पर उतारने वाले हैं.
