'केसरी चैप्टर 2' के लिए अक्षय कुमार को मिले 60 या 140 करोड़ रुपये? जानें सच

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 18, 2025

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन में इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' के लिए कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने मोटी फीस ली है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए 60 से 140 करोड़ रुपये लेते हैं. फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' के लिए उनकी फीस भी इसी कैटेगरी में आती है.

अक्षय कुमार ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि अब फिल्म के फीस नहीं लेते हैं बल्कि प्रॉफिट शेयर करते हैं.

अक्षय कुमार ने फिल्म बनाने में ज्यादा पैसे लग जाने के सवाल पर जवाब दिया था, अगर आज हम फिल्म साइन करते हैं तो बस स्टेक ले लेते हैं.

एक्टर ने आगे कहा, 'अगर फिल्म चलती है तो हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है लेकिन अगर फिल्म नहीं चलती तो हमें पैसे नहीं मिलते.'

इस तरह से फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' के लिए अक्षय कुमार की फीस को लेकर कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है.

