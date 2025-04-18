बीवी ट्विंकल खन्ना के हाथ थामे Kesari 2 की स्क्रीनिंग में पहुंचे अक्षय कुमार

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 17, 2025

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' की बीती रात स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए.

इस दौरान जहां अनन्या पांडे पर्पल कलर की साड़ी में बला की खूबसूरती लग रही थीं.

तो वहीं अक्षय कुमार ब्लैक कलर का सूट पहनकर स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे.

इस दौरान अक्षय कुमार बीवी ट्विंकल खन्ना का हाथ थामे नजर आए.

फोटो में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना पैपराजी को पोज देते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि 'केसरी 2' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस काजोल भी पहुंची थीं.

बता दें कि केसरी 2, 18 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है.

इस मूवी में अक्षय कुमार और अनन्या पांडे दोनों ही वकील का रोल निभा रहे हैं.

