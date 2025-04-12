इन 5 शहरों को मिला अक्षय कुमार का खास तोहफा, रिलीज से पहले देख पाएंगे 'केसरी 2', जानें कैसे?
Sadhna Mishra
| Apr 12, 2025
अक्षय कुमार की नई फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' जल्द सिनेमाघरों में आने वाली है.
इस फिल्म में वो वकील सी. शंकरन नायर का किरदार निभाएंगे.
ये फिल्म जलियांवाला बाग की अनकही कहानी को पर्दे पर लाएगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
लेकिन,इस मूवी को लेकर एक्टर ने फैंस के लिए खास सरप्राइज प्लान किया है, जिसमें रिलीज से पहले फिल्म देखने का मौका मिलेगा.
दरअसल, 5 शहरों में 'केसरी 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी.
इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंदीगढ़ और कोलकाता में के नाम शामिल हैं, जिसमें 16 अप्रैल को स्पेशल स्क्रीनिंग होगी.
धर्मा प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस खबर की जानकारी दी, जिसमें अक्षय की झलक भी दिखी.
वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि फैंस 'केसरी चैप्टर 2' के जरिए सत्य को सबसे पहले जान सकते हैं.
इन स्क्रीनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू होगा, ताकि फैंस पहले फिल्म का मजा ले सकें.
फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होगी, और अब सबकी नजरें इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर टिकी हैं.
