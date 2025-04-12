इन 5 शहरों को मिला अक्षय कुमार का खास तोहफा, रिलीज से पहले देख पाएंगे 'केसरी 2', जानें कैसे?

Sadhna Mishra | Apr 12, 2025

अक्षय कुमार की नई फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' जल्द सिनेमाघरों में आने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में वो वकील सी. शंकरन नायर का किरदार निभाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

ये फिल्म जलियांवाला बाग की अनकही कहानी को पर्दे पर लाएगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन,इस मूवी को लेकर एक्टर ने फैंस के लिए खास सरप्राइज प्लान किया है, जिसमें रिलीज से पहले फिल्म देखने का मौका मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, 5 शहरों में 'केसरी 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंदीगढ़ और कोलकाता में के नाम शामिल हैं, जिसमें 16 अप्रैल को स्पेशल स्क्रीनिंग होगी.

Source: Bollywoodlife.com

धर्मा प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस खबर की जानकारी दी, जिसमें अक्षय की झलक भी दिखी.

Source: Bollywoodlife.com

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि फैंस 'केसरी चैप्टर 2' के जरिए सत्य को सबसे पहले जान सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन स्क्रीनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू होगा, ताकि फैंस पहले फिल्म का मजा ले सकें.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होगी, और अब सबकी नजरें इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर टिकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

